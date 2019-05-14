شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 23 مليار ريال الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في الربع الأول والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 صباحًا, 15 مايو 2019 م
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بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من 2019 نحو 23.22 مليار ريال، مقابل 25.76 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 9.8 في المائة ما يعادل 2.54 مليار ريال.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن ثمانية قطاعات من أصل 15 قطاعا سجلت نموا في نتائج الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تصدرها من حيث قيمة النمو قطاع “المصارف”، الذي ارتفعت قيمته 1.594 مليار ريال بنسبة 12.7 في المائة، من 12.509 مليار ريال في الربع الأول من 2018 إلى 14.103 مليار ريال في الربع الأول من 2019.
وسجلت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري نموا نسبته 40.4 في المائة عند مقارنتها بالربع السابق “الربع الرابع من عام 2018”.
وأعلنت نتائج الربع الأول من العام الجاري 167 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق الرئيسة، في حين لم تعلن ثماني شركات نتائج الربع الأول من 2019، حيث إن يوم أمس كان آخر مهلة للإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من 2019.
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