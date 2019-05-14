شكرا لقرائتكم "نيسان" تحذر من أضعف أرباح منذ 11 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - يوكوهاما - رويترز | منذ ساعة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:40

تتوقع "نيسان موتور" انخفاض أرباحها التشغيلية السنوية 28 في المئة، لتصبح بصدد أضعف أرباح في 11 سنة، ما يبرز الصعوبات التي تواجهها لفتح صفحة جديدة بعد الإطاحة برئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن.



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ويُضاف الأداء الضعيف لثاني أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان، والتي تضررت بشدة جراء اعتقال غصن في العام الماضي، إلى الضغوط على الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا الذي يسعى إلى تنحية الفضيحة جانباً والتركيز على إصلاح حوكمة الشركة ومنح "نيسان" وضع أكثر مساواة مع شريكتها في التحالف "رينو".

وتتوقع نيسان أرباحا تشغيلية بقيمة 230 بليون ين (2.10 بليون دولار) للسنة المنتهية في آذار (مارس) 2020، مقارنة بـ318 بليوناً في السنة التي انتهت للتو، وذلك مقارنة بـ457.7 بليون ين في متوسط تقديرات 23 محللاً جمعتها "رفينيتيف".

وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أفادت في وقت سابق اليوم الثلثاء بأن ممثلي الادعاء في طوكيو تقدموا بطلب لتعديل لائحة اتهامهم لكارلوس غصن، حيث قدموا المزيد من التفاصيل بشأن تحويلات نقدية قالوا إن غصن أجراها مع صديق. ووُجهت إلى غصن، مطلق السراح حالياً في انتظار المحاكمة، عدة تهم بسوء السلوك المالي وادعاءات بالتربح على حساب "نيسان". وينفي غصن جميع التهم الموجهة إليه ويقول إنه ضحية انقلاب من مجلس الإدارة.

وخفضت شركة صناعة السيارات هدفها للإيرادات في المدى المتوسط إلى 14.5 تريليون ين بحلول عام 2022 من 16.5 تريليون ين. وأصبحت تتوقع أن يبلغ هامش التشغيل السنوي 6 في المئة بحلول ذلك الحين مقارنة بهدف سابق كان يبلغ 8 في المئة.