شكرا لقرائتكم السوق الرئيس يسجل الزيادة الوحيدة في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:34

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 4 في المئة الى 32 مليون دينار في مقابل 33 مليونا لليوم السابق بينما تراجعت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 117.5 مليون سهم في مقابل 127 مليوناً، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 11 في المئة الى 5164 صفقة في مقابل 5830 صفقة.



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وسجل مؤشر السوق الرئيس الزيادة الوحيد في البورصة بنسبة 0.46 في المئة تعادل 22 نقطة الى 4792 نقطة في مقابل 4770 نقطة لليوم السابق، بينما سجل مؤشر السوق الاول أكبر خسارة بين المؤشرات بنسبة تراجع 1.32 في المئة تعادل 80 نقطة الى 5999 نقطة في مقابل 6079 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.83 في المئة الى 5585 نقطة.

وبالنظر الى أبرز الأسهم، نجد أن سهم « ميزان» جاء في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 5.26 في المئة، وصولاً إلى 540 فلس، من تداول 400 ألف سهم، بلغت قيمتها 214 ألف دينار من خلال 44 صفقة.

وحقق سهم « المتكاملة» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 5.47 في المئة، هبوطا إلى 605 فلوس، من تداول 170 ألف سهم، قيمتها 104 ألاف دينار، نُفذت من خلال 658 صفقة.

وحقق سهم « خليج ب» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 4.7 مليون دينار، تراجع سعره خلالها واحد في المئة الى 297 فلس من خلال 255 صفقة.