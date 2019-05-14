شكرا لقرائتكم العقارات أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 4 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:20

سجلت 40 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الثلثاء) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 17 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 543 بليون ريال بزيادة 1.08 بليون نستبها 0.20 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 91 في المئة الى 629 مليون ريال في مقابل 329 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 52 في المئة الى 24 مليون سهم، في مقابل 16 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 59 في المئة الى 13310 صفقات في مقابل 8354 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، وصعد اليوم 0.60 في المئة من قيمته تعادل 59 نقطة صعودا الى 9799 نقطة في مقابل 9740 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 4.86 في المئة.

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وسجل مؤشر قطاع العقارات أكبر خسارة نسبتها 4.43 في المئة الى 1579 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات

الخاسر 1.05 في المئة الى 866 نقطة، ثم مؤشر التأمين الهابط 0.16 في المئة، فيما سجل مؤشر جميع الاسهم أقل خسارة نسبتها 0.08 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الخدمات بزيادة نسبتها 2.49 في المئة الى 8032 نقطة، تلاه مؤشر النقل المرتفع 2.17 في المئة.

وسجل ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ ثالث أكبر زيادة نسبتها 1.19 في المئة، تلاه مؤشر الصناعة المرتفع 0.73 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻰ 0.60 في المئة، وسجل مؤشر المصارف أقل زيادة 0.09 في المئة.