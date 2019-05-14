شكرا لقرائتكم 173 مليون دينار خسرتها أسهم البحرين في 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:09

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الثلثاء) على تراجع مسجلا الخسارة الخامسة عل التوالي بنسبة 0.54 في المئة تعادل 7.71 نقطة، هبوطا الى 1408.44 نقطة في مقابل 1416.15 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 5.32 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 1.03 في المئة ما يعادل 7.83 نقطة الى 750.96 مقابل 758.79 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.76 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.1 مليون سهم في مقابل 2.2 مليونا اليوم السابق بنسبة 2 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 262 ألف دينار في مقابل 411 ألف اليوم السابق بنسبة 36 في المئة، نفذت من خلال 55 صفقة في مقابل 70 صفقة بنسبة تراجع 21 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.73 بليون دينار بخسارة 48 مليون دينار نسبتها 0.54 في المئة، لترتفع خسارة الأسهم البحرينية في أخر 3 جلسات الى 173 مليونا، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت شركة واحدة، وهبطت 3 شركات، واستقرت 9 شركات أخرى..

وجاء قطاع الاستثمار متصدراً البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 84 ألف دينار بحريني، شكلت 29 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 918 ألف سهم، نفذت من خلال 15 صفقة.

وحل سهم جي اف اتش في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 80 ألف دينار، نسبتها 28 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 880 الف سهم ، نُفذت من خلال 11 صفقة.