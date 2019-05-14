شكرا لقرائتكم النفط يرتفع بعد الهجوم الارهابي على خط أنابيب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 17:35

ارتفعت أسعار النفط بشكل محدود بعد هجوم إرهابي استهدف محطتين لخط أنابيب لنقل النفط يربط بين المنطقة الشرقية وينبع المطلة على البحر الأحمر في السعودية. فيما أكدت المملكة عدم تأثر تصدير النفط، على رغم توقف محطتي الضخ عن العمل.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة علية بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.



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وأضاف أن شركة أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وشدد على أن استهداف خط الأنابيب يهدف للإخلال بإمدادات النفط العالمية. كما أكد الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط اليوم (الثلثاء)، بعد تعرض خط الانابيب لهجوم بطائرات بدون طيار استهدف محطتين لضخ النفط. وبلغت عقود خام برنت الآجلة 70.79 دولار للبرميل، بزيادة 56 سنتًا أو 0.80 في المئة، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغت 61.35 دولار، بزيادة 31 سنتاً أو 0.51 في المئة.

وكانت أسعار النفط قد افتتحت على تباين بعد أن أبدت الولايات المتحدة الأميركية والصين ملاحظات تصالحية في المحادثات التجارية، بما يشير إلى أنه ربما يجري تجنب انهيارها. إذ بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.40 دولار للبرميل صباح اليوم، مرتفعة 38 سنتاً أو 0.24 في المئة. وأغلق "برنت" في الجلسة السابقة منخفضاً 0.6 في المئة. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.92 دولار للبرميل، منخفضة 12 سنتاً أو 0.2 في المئة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضاً 1 في المئة أمس (الاثنين).