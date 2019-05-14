تغريم 47 منشأة سياحية في جدة 683 ألفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة، جولات ميدانية على قطاع الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة ووكالات السفر والسياحة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته من عقوبة على المخالفين ضد المنشآت السياحية التي تأتي ضمن نطاق إشراف الهيئة في المحافظة 47 منشأة وبقيمة إجمالية 683 ألف ريال.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن هذه الجولات تأتي استعدادا لموسم الإجازة المدرسية والعمرة، حيث إن المخالفات التي تم ضبطها شملت عدم وجود التراخيص النظامية عند وقوف مراقبي الهيئة، وملاحظات على اشتراطات الأمن والسلامة، وعدم وجود لوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال.

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وأشار إلى أن قسم التراخيص في فرع جدة أصدر 4 رخص تشغيل وحدات سكنية مفروشة وإلغاء رخصة نشاط وكالة سفر وسياحة، كما جرى إغلاق 3 منشآت مخالفة لنشاط الإيواء السياحي.

ولفت إلى أن جدة تحتضن حاليا 125 فندقا حتى نهاية الربع الأول من عام 2019 لتضاف إلى 797 منشأة إيواء سياحي و530 وكالة سفر وسياحة و163 منظم رحلات سياحية، و109 مرشدين سياحيين، مشيرا إلى أن جدة ستشهد خلال الثلاث السنوات المقبلة افتتاح وتشغيل منشآت سياحية جديدة بنحو 20 فندقا وما يصل إلى 35 من المشاريع والمرافق السياحية المتنوعة.

التراخيص

منح 4 رخص تشغيل وحدات مفروشة

إلغاء رخصة نشاط وكالة سفر وسياحة

إغلاق 3 منشآت مخالفة لنشاط الإيواء