شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة مصر الخارجية × أرقام.. 17.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى خلال 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث نشراته الإحصائية حول حركة التجارة الخارجية لمصر، والخاصة بأول شهرين من العام الجارى، ووفقاً للنشرة الإحصائية، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، ننشر أهم 10 أرقام عن حجم التبادل والتجارى "التصدير والاستيراد" الذى قامت به الدولة على مدار شهرى يناير وفبراير 2019 مع أكثر من 37 دولة بالعالم. - 17.2 مليار دولار حجم التجارة الخارجية خلال 60 يوما. - 4.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية. - 4.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية. - 12.4 مليار دولار حجم الواردات المصرية. Advertisements - 735 مليون دولار حجم صادرات مصر البترولية من إجمالى الصادرات. - 735 مليون دولار حجم صادرات مصر البترولية من إجمالى الصادرات. - 1.335 مليار دولار حجم الواردات البترولية من إجمالى الواردات. - 1.6 مليار دولار حجم الصادرات للدول العربية. - 1.6 مليار دولار حجم الصادرات للدول العربية. - 1.8 مليار دولار حجم الواردات من الدول العربية. - الصين والسعودية وأمريكا وألمانيا وروسيا أكثر 5 دول استوردت مصر منها بنحو 5 مليارات دولار من جملة وارداتها. - الصين والسعودية وأمريكا وألمانيا وروسيا أكثر 5 دول استوردت مصر منها بنحو 5 مليارات دولار من جملة وارداتها. - تركيا والإمارات وأمريكا والسعودية والهند أكثر 5 دول صدرت مصر إليها بنحو 1.5 مليار دولار من جملة صادراتها. - الوقود والقطن أبرز الصادرات بقيمة 1.1 مليار دولار، والمواد الخام والسلع المعمرة أبرز الواردات بقيمة 2.2 مليار دولار.

- الوقود والقطن أبرز الصادرات بقيمة 1.1 مليار دولار، والمواد الخام والسلع المعمرة أبرز الواردات بقيمة 2.2 مليار دولار.

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