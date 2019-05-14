شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ حوالى 400 مليون لتر سولار للسوق المحلى بداية من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، إن الهيئة العامة للبترول من خلال شركات توزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، ضخت حوالى 400 مليون لتر سولار، منذ بداية شهر رمضان الكريم، لتلبية احتياجات السوق المحلى، بمعدل ضخ بلغ حوالى 46 مليون لتر من السولار يوميا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وزارة البترول مستمرة فى ضخ المنتجات البترولية ضمن خطتها لشهر رمضان، بمعدل زيادة من 15٪ إلى 20%.

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يذكر أنه قد تم تشكيل غرف متابعة من وزارة البترول والثروة المعدنية مع الهيئة العامة للبترول، وشركات تسويق المنتجات البترولية والمستودعات، حيث يتم عرض تقرير بشكل يومي لوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أنه جار حالياً تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد على أرض محافظة أسيوط بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 2.3 مليار دولار، سيسهمان فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة، ويمثلان نموذجاً لمشروعات التكرير المتطورة.

جدير بالذكر أن مجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز، لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول الجارى، تنفيذه حالياً باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين، ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين.