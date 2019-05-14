"كادجار فيس ليفت" تنطلق فى مصر بتصميم عصرى يتمتع بروح المغامرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ◄ الموديل الجديد يجمع التصميم الإستثنائى بالتقنية الحديثة دون التنازل عن قوة الأداء

◄ بمبيعات وصلت إلى 450,000 سيارة عالميا منذ 2015، حققت كادجار علامة فارقة فى فئة السيارات العائلية المدمجة متعددة الإستخدامات تجمع كادجار بين خطوط التصميم الجريئة والجودة الديناميكية وسبل الراحة القصوى.

خلال مؤتمرًا صحافيًا وحفلًا للسحور، استضافته الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، تم رفع الستار عن أحدث نسخ سيارة كادجار فى فئة SUV أو السيارات متعددة الأغراض لعام 2019 الجاري، حيث تتميز السيارة الجديدة بتصميم جرئ خارجيًا وعصرى داخليًا، بعد تحقيق السيارة رينو كادجار نجاحًا كبيرًا فى فئتها منذ انطلاقها فى الأسواق المصرية، فقد أطلقت رينو سيارة كادجار متعددة الاستخدامات الجديدة فى مصر.

ويقدم أحدث طراز من السيارة، "كادجار فيس ليفت" تصميم خارجى رياضى وخطوط جريئة تعكس روح المغامرة فى السيارة، وتصميم داخلى فخم يضيف إلى راحة الركاب وتجربة المستخدم التى تعززها تجربة قيادة ديناميكية مدعومةً بأحدث تقنيات رينو الذكية.

كما يتم إطلاق السيارة فى ثلاث ألوان جديدة وهم الأزرق (Bleu Iron)، الأخضر الغامق (Vert Oural)، والرمادى الفاتح (Gris Highland). يأتى هذا الإطلاق بعد حصول سيارة "رينو كادجار" فى فئة السيارات SUV أو متعددة الأغراض أقل من 1600 سى سى على جائزة السيارة الأكثر مبيعًا خلال عام 2018 عن هذه الفئة فى مصر.

من جانبه، صرح رامى جاد، رئيس قطاع رينو مصر، قائلًا: "خلال العام الماضى ، تمكنت سيارة كادجار من تحقيق رواجًا فى جميع أنحاء مصر على نطاق واسع وبيع أكثر من 4000 سيارة خلال العام الماضى فقط، تربعت السيارة على عرش الأكثر مبيعًا فى فئتها، ما يجعلها سيارة متميزة من حيث الأداء والتصميم والقيمة ذات السعر المناسب. وتهتم الشركة المصرية العالمية للسيارات بالأسواق المصرية وتستهدف طرح كل ما هو جديد فى السوق المصرية باعتباره من الأسواق الرئيسية فى المنطقة، كما نهدف إلى المساهمة فى تنمية قطاع السيارات الذى يعد من أهم الأعمدة التى يقوم عليها الإقتصاد المصرى فى الوقت الحالى".

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ويتميز تصميم السيارة الخارجى بمقدمة جديدة ومصد خلفى ذات تصميم مختلف يضفى الروح الشبابية على السيارة لتناسب عشاق المغامرة الآمنة، ويأتى تصميم المصابيح بشكل جديد ليعطى مظهر أكثر جرأة وتحدى للسيارة وتضيف الإضاءة الخلفية الجديدة من نوع LED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، هذا بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم الجذابة Alloy Wheels بمقاسات 17 و18 و19 التى تناسب جميع أنواع الطرق فى مصر.

أما عن التصميم الداخلى لكادجار، فتأتى السيارة مزودة بتكنولوجيا جديدة تتمثل فى شاشة LED متعددة الوسائط فى منتصف لوحة القيادة تجمع مختلف الإعدادت الخاصة بالسيارة والتى تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، بالإضافة إلى هوائى من نوع Shark والذى يستقبل موجات الGPS، وعرض أحوال المرور على الشاشة (Info-Traffic)، إلى جانب تشغيل محطات الراديو FM و DAB station. وتقدم كادجار حلول تقنية ذكية تشمل نظام التعرف على الصوت والمزود بالميكرفون الثنائى الجديد الذى يعمل عن طريق توصيل الهاتف الذكى بالسيارة من خلال البلوتوث لاستقبال أعلى جودة للصوت، مما يجعلها سيارة عصرية تلبى احتياجات المستخدم بشكل عملى.

وعن المقصورة فتأتى بمقاعد مريحة مزودة بوحدات تدفئة للمقاعد الأمامية ووسادات بمساحات قابلة للتحكم لتضمن راحة أكبر للركاب. ولم تستثنى السيارة المقصورة الخلفية حيث تم تزويدها بتكييف للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات للUSB لشحن الهواتف تعمل حتى أثناء توقف المحرك، وبذلك تصبح السيارة مناسبة للعائلة وأيضًا للأفراد. كما تم الإعلان عن سعر رينو كادجار والذى يبدأ من 394,000/424,000/444,000.

وتأتى السيارة "كادجار" بثلاثة فئات تتميز كلًا منهم بمحرك تربو بقوة 130 حصان وسعة خزان وقود 55 لتر، فى حين تبلغ سعة الصندوق الخلفى 472 لتر. كما تأتى الثلاث فئات، بالإضافة إلى العديد من تجهيزات الأمان والسلامة مثل ال EBD و ESP وABS أونظام الفرامل المضادة للإنغلاق، كما تدعم السيارة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود، وحساسات خلفية للركن.

وتغطى رينو، العلامة التجارية الفرنسية الرائدة فى العالم، 134 دولة من خلال ما يقرب من 12 ألف وكيل. وقد عملت رينو على تسهيل حياة عملائها لمدة 120 عامًا بالإضافة إلى ريادتها فى سوق السيارات الكهربائية الأوروبى والتزامها تجاه رياضة المحركات الآلية، من خلال تصميماتها العصرية والجذابة، فإن التطلع للتميز هو ما يدفع العلامة التجارية للاستمرار فى تقديم المزيد للأسواق العالمية.

الجدير بالذكر إن شركة المصرية العالمية للسيارات تأسست عام 1979، ضمن مجموعة ألكان القابضة، التى تتألف من 5 شركات، تعمل فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المعنية بتمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التمويل، والتخزين بالمناطق الحرة وتأهيلها. وتتولى المجموعة حاليًا توفير خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية فى أكثر من 8 قطاعات اقتصادية فى مصر، ويعمل لدى الشركة أكثر من 1875 موظفًا، وتتواجد فى أكثر من 17 محافظة، فى 29 موقعًا .واستحوذت EIM على وكالة رينو عام 1979 كمستورد حصرى لمنتجات العلامة الفرنسية، وتتواجد رينو فى أكثر من 25 مركزًا، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار الأصلية.