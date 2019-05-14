شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض القيمة يضاعف خسائر "بنك الاستثمار" أكثر من أربعة مرات في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الاستثمار، المعلنة اليوم الثلاثاء ارتفاع خسائره بنسبة 430.1% خلال العام 2018.. وحسب بيان البنك، المنشور على موقع "أبوظبي" المالي، حقق البنك صافي خسائر بلغ 1.472 مليار درهم مقارنة بما مقداره 277.7 درهم خلال العام 2017.. وتراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 394.7 مليون درهم مقارنة بما مقداره 534.3 مليون درهم خلال 2017. Advertisements وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 285.8 مليون درهم مقارنة بما مقداره 200.3 مليون درهم خلال 2017. كذلك ارتفع صافي خسارة انخفاض القيمة خلال 2018 إلى 1.694 مليار درهم مقارنة بما مقداره 872.5 مليون درهم في 2017. يُذكر أن البنك حقق خسائر بنحو 71.82 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام 2018 مقارنة مع 177.93 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.

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