- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الدار العقارية" تتراجع 26% بالربع الأول من 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الدار العقارية، المعلنة اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها بنسبة 26.3% خلال الربع الأول من العام 2019.
وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "أبوظبي" المالي، حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 492.5 مليون درهم مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.
وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.
وفي المُقابل، سجلت التكاليف المباشرة ارتفاعاً خلال الربع الأول من 2019 إلى 1 مليار درهم مقارنة بما مقداره 754.5 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.
كذلك ارتفعت تكاليف التمويل إلى 89.1 مليون درهم مقارنة بما مقداره 65.6 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.
يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.854 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 2 مليار درهم خلال العام 2017.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 6.3 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليار مليون درهم في العام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح "الدار العقارية" تتراجع 26% بالربع الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.