شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الدار العقارية" تتراجع 26% بالربع الأول من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الدار العقارية، المعلنة اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها بنسبة 26.3% خلال الربع الأول من العام 2019.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "أبوظبي" المالي، حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 492.5 مليون درهم مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

Advertisements

وفي المُقابل، سجلت التكاليف المباشرة ارتفاعاً خلال الربع الأول من 2019 إلى 1 مليار درهم مقارنة بما مقداره 754.5 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.

كذلك ارتفعت تكاليف التمويل إلى 89.1 مليون درهم مقارنة بما مقداره 65.6 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.854 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 2 مليار درهم خلال العام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 6.3 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليار مليون درهم في العام 2017.