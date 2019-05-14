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شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت ينبع" تبحث مُقترح توزيع أرباح بـ0.5 ريال للسهم في 10 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أسمنت ينبع دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 78.750 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 157.5 مليون سهم، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.
وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح في وقت لاحق.
هذا وستنظر الجمعية في تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من 2018 بقيمة 78.750 مليون ريال بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 للسهم الواحد.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 91.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 318.9 مليون ريال في العام 2017.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.
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