شكرا لقرائتكم خبر عن عمل تخريبي يستهدف أحد مرافق أرامكو السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت السعودية إن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة يوم الثلاثاء فيما وصفته بأنه عمل إرهابي ”جبان“ بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية أن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي، تم كإجراء احترازي.

وأكدت استمرار إمدادات عملاء السعودية من النفط الخام والغاز وعدم تأثرها نتيجة الحادث الإرهابي، بحسب الأسواق العربية.

وأشار عملاق النفط السعودي إلى عدم وقوع إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط السعودية.

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وبلغت عقود خام برنت الآجلة 70.79 دولار للبرميل، بزيادة 56 سنتًا أو 0.80%، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغت 61.35 دولار، بزيادة 31 سنتاً أو 0.51%.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، أعلن في وقت سابق وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو الثلاثاء.

وأوضح قائلاً: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

كما أكد أن الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها في الموقعين، مضيفاً أنه "سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات".

وكانت أسعار النفط ارتفعت بشكل محدود، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لهجوم بطائرات بدون طيار استهدف محطتين لضخ النفط.