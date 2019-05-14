شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تثبت تصنيف "طاقة" الإماراتية مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عند درجة "A" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن التصنيف الممنوح للشركة أدنى بثلاث درجات من التصنيف السيادي الممنوح لإمارة أبوظبي (AA / مستقر).

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ويعكس ذلك التصنيف الروابط القوية مع الحكومة، إضافة إلى الاحتمالية العالية بتلقي "طاقة" دعماً استثنائياً في حال اقتضت الضرورة لذلك، بحسب صحيفة الخليج.

ومنحت الوكالة التصنيف الائتماني المستقل للشركة درجة "b"، والذي يعكس تمتعها بتدفقات مالية قوية من عملياتها في الأسواق المحلية.

وكشفت البيانات المالية للشركة موخرا عن تراجع الأرباح 95%خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بالغة 6 مليون درهم مقابل ربح بلغت 110 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.