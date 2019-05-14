شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صافي أرباح أركان لمواد البناء 4% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أركان لمواد البناء المعلنة يوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 4.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية،، إنها حققت صافي أرباح بلغ 12.22 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 11.70 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.

وحسب الشركة يرجع ذلك النمو إلى الانخفاض المستمر في التكاليف المباشرة لوحدات الأعمال، بالإضافة إلى الإيرادات المحققة من مبيعات أصول مصنع الإمارات للأسمنت القديم.

وأظهرت النتائج وصول إيرادات الشركة إلى 234.99 مليون درهم مقارنةً مع 267.82 مليون درهم خلال الربع الأول 2018 نظراً إلى بيئة السوق التنافسية لكافة المنتجات.