شكرا لقرائتكم خبر عن 37% صافي أرباح أبوظبي للتكافل الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتكافل المعلنة يوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 37% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها حققت صافي أرباح بلغ 36.7 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 26.9 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.

وأشارت الشركة إلى أن أرباح عمليات الاكتتاب بلغت 28.4 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 21% مقارنة مع 23.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

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وتعكس النتائج المالية للشركة بداية قوية هذا العام مع اتجاه تصاعدي في صافي أرباحها الكلية؛ حيث استطاعت الشركة خلال العام الماضي تحقيق صافي أرباح كلية بلغت 86 مليون درهم.

ومع تحسن أدائها الملحوظ في المؤشرات المالية وغير المالية، تواصل الشركة تركيزها على تقديم الخدمات المتميزة للعملاء، وضبط عمليات الاكتتاب، وتوفير المنتجات والخدمات الفريدة والمبتكرة.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة33% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 86 مليون درهم مقابل أرباح العام 2017 والبالغة 64.6 مليون درهم.