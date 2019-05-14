شكرا لقرائتكم خبر عن "ماركة": زيادة رأس المال تمتص الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير مجلس إدارة شركة ماركة، أن زيادة رأسمال الشركة بمقدار 250 مليون درهم، سوف يمتص الخسائر المتراكمة للمجموعة لعام 2018 فقط.

وأشار تقرير الشركة على موقع سوق دبي المالي إلى أن أي خسارة مسجلة في عام 2019، سوف تقود لصافي عجز في رأس المال مستقبلاً.

ولفت التقرير إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية عام 2018، بلغت 746 مليون درهم، مما سجل عجزاً في حقوق المساهمين بنحو 250 مليون درهم بنهاية 31 ديسمبر2018.

وبحسب التقرير، قامت "ماركة" بإعادة هيكلة بعض قروضها، كما تتفاوض في الوقت الحالي على بنود التسهيلات مع أحد البنوك بنحو 343 مليون درهم؛ من أجل تمديد بنود الدفعة على مدى 12 عاماً على الأقل.

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وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تُرى مخرجات عملية إعادة التفاوض مع البنك خلال عام 2019، وفي حال نجاحها، سوف تنعكس إيجابياً على نسبة السيولة.

وتفتح الشركة المجال أمام المساهمين؛ للتشاور حول الاستمرار في هيكلة رأس المال أو البحث عن خيارات بديلة.

وقال التقرير إن المدقق لفت إلى أن "ماركة" تعتمد على التنفيذ الناجح لخطط إعادة هيكلة رأس المال وهيكلة الديون التي يتم العمل عليها حالياً، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المناسبة؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرارية العمليات.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن تراجع خسائرها بنسبة 68% خلال عام 2018 بالغة 76.92 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 242.15 مليون درهم خلال العام 2017.