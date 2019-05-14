شكرا لقرائتكم خبر عن "إتش إس بي سي" مستشارا لـ"دبي الإسلامي" في صفقة "نور بنك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة إن بنك دبي الإسلامي عين "إتش إس بي سي هولدينجز" لتقديم المشورة له بشأن إمكانية الاستحواذ على "نور بنك".

في المقابل، عين "نور بنك" "بنك باركليز" مستشاراً له بشأن الصفقة التي من شأنها إنشاء مقرض بأصول تبلغ قيمتها 278 مليار درهم (76 مليار دولار)، بحسب صحيفة الخليج.

يشار إلى أن مجلس إدارة "دبي الإسلامي" وافق مؤخرا على بدء بحث إمكانية الاستحواذ على "نور بنك"، ووافق على تعيين مستشارين ماليين؛ للقيام بدراسة شاملة حول "نور بنك" وإعطاء تقييم مناسب، وتعيين مستشارين قانونيين خارجيين؛ لتولي أية أمور قانونية.

وستتم مناقشة الصفقة المحتملة مع الجهات الرقابية ذات الصلة، كما تم تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ للموافقة على المصاريف اللازمة لذلك.