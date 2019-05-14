شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 30 شركة سعودية ضمن مؤشر "إم إس سي آي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستدرج مؤشري إم.إس.سي.آي السعودية على مؤشرها الأوسع نطاقا للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وذكرت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني أن من المقرر إضافة 30 شركة سعودية مدرجة بالسوق المالية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42% على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

Advertisements

وفيما يلي قوائم الشركات المضافة ضمن المرحلة الأولى من إدراج السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة:

1- المتقدمة للبتروكيماويات

2- مصرف الراجحي

3- المراعي

4- بنك الجزيرة

5- بنك البلاد

6- البنك السعودي الفرنسي

7- بوبا العربية للتأمين التعاوني

8- التعاونية للتأمين

9- دار الأركان

10- إعمار المدينة الاقتصادية

11- اتحاد اتصالات

12- جرير للتسويق

13- البنك الأهلي التجاري

14- التصنيع

15- بترو رابج

16- بنك الرياض

17- مجموعة سامبا المالية

18- الخطوط السعودية للتموين

19- سافكو

20- معادن

21- سابك

22- البنك السعودي البريطاني "ساب"

23- الأسمنت السعودي

24- كهرباء السعودية

25- مجموعة السعودية

26- كيان السعودية

27- الاتصالات السعودية

28- صافولا

29- ينساب

30- بنك الإنماء.

يشار إلى أن مؤسسة "إم إس سي آي" أعلنت في منتصف العام الماضي انصمام السوق المالية "تداول" إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد أن كانت قد وضعت تحت المراقبة لاحتمال ترقيتها في يونيو الماضي. يأتي ذلك أيضا عقب انضمامها الى مؤشر فوتسي رسل في مارس الماضي.