شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للملاحة" تتحول للخسارة وتتكبد 11.1 مليون درهم بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الخليج للملاحة القابضة، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 11.1 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 4.9 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغت الإيرادات التشغيلية 45 مليون درهم، مقابل 37.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 41.8 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل 27.5 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

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وارتفعت تكاليف التمويل أيضاً إلى 6.1 مليون درهم بالربع الأول من العام 2019، مُقابل تكاليف تمويل بلغت 5.3 مليون درهم بالربع المُقابل من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسارة بلغ 40 مليون درهم إماراتي خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 40.73 مليون درهم في العام 2017.

وانخفضت الأرباح التشغيلية إلى 18.7 مليون درهم في 2018، مقارنة مع 48.9 مليون درهم في 2017.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات 6.6% إلى 147.07 مليون درهم في 2018، مقارنة مع 138 مليون درهم في 2017.