شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "دي اكس بي" ترتفع 2.5% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 2.5% خلال العام الربع الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 215.7 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغت 210.4 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2018.

ووفقاً للبيان، تراجعت الإيرادات إلى 142.4 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 173.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وتراجعت تكاليف المبيعات إلى 12.6 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل 21.5 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضي.

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وفي المُقابل، ارتفع صافي تكاليف التمويل إلى 92.9 مليون درهم بالربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي تكاليف تمويل بلغ 69.6 مليون درهم بالربع المُقابل من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 1 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 1.116 مليار درهم في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 541 مليون درهم مقابل 552 مليون درهم في العام 2017.

وفي المُقابل تراجعت النفقات التشغيلية خلال العام 2018 إلى 728 مليون درهم مقابل 925 مليون درهم في العام 2017.