شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين تقرر التواصل مع "الخليجية للاستثمارات" للاتفاق بشأن الديون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ناقش مجلس الإدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين خلال اجتماع عقد مؤخرا وضع الذمم المدينة للشركة الخليجية للاستثمارات العامة في دفاتر "الصقر للتأمين". وبحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي فإن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بالتواصل مع "الخليجية للاستثمارات"، للاتفاق على جدول زمني محدد من أجل تسديد تلك الذمم المتراكمة. وأضافت الشركة أنه تمت الموافقة على إعادة الخبير الاكتوراي، ومناقشة تعيين عضو مجلس إدارة ضمن المهلة القانونية.

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