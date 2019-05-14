شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة لـ"بيشكك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة العربية للطيران، المدرجة بسوق دبي المالي، عن إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة إلى بيشكك، عاصمة جمهورية قيرغيزستان.

وأوضحت في بيان للشركة أن تلك الرحلات سوف تنطلق بدءاً من يوم 4 يوليو 2019، حيث ستسيّر الشركة أربع رحلات أسبوعياً.

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وقررت الشركة أوائل الشهر الجاري، إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في الإمارات إلى العاصمة التونسية، تونس المدينة بدءاً من يوم 4 يوليو 2019.

يشار إلى أن النتائج المالية للشركة أظهرت مؤخرا ارتفاع أرباحها بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة سجلت خسائر خلال العام 2018 بلغت 579.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 662.3 مليون درهم في 2017، وحققت الشركة خسائر بلغت 1.11 مليار درهم بالربع الرابع.