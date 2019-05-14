الان تتابع بورصة المملكة.. ما يهزك هجوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ارتفعت بورصة المملكة في نهاية تداولات الثلاثاء، ولم تتأثر بحادث هجوم طائرات مسيرة مفخخة لمحطتي ضخ تابعتين لشركة النفط الوطنية أرامكو.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا بنسبة 0.1%، إلى 8374 نقطة.

وقال ميهير كاباديا الرئيس التنفيذي لصن جلوبال للاستثمارات “مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومع نشر قطع بحرية في المنطقة، تصبح الأسواق أشد تأثرا بالأنباء ويمكن تحريكها بأقل العلامات على صراع”.

وارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن إعلان السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن الهجوم.

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وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 70.79 دولار للبرميل مرتفعة 56 سنتا بما يعادل 0.80%.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.35 دولار للبرميل، مرتفعة 31 سنتا أو 0.51%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله إن أرامكو أوقفت الضخ في خط أنابيب شرق-غرب لحين تقييم الأضرار، لكن الإنتاج والتصدير مستمران دون “انقطاع”.

وقال الفالح إن الهجوم “عمل إرهابي” يستهدف إمدادات النفط العالمية.

وقالت المملكة في وقت سابق إن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا من بين سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد، مما يشير إلى تصاعد التوترات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وقال مسؤول أمريكي إن إيران هي المتهم على الأرجح، لكن مسؤولين إيرانيين ينفون المسؤولية عن الحادث.