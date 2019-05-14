شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.471 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 82 مليون ورقة مالية بقيمة 398 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.96 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.45%، والعرب على 4.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.44%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، على التوالى.

Advertisements

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2126 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17379 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 621 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1579 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 52 شركات، ولم تتغير مستويات 54 شركة.