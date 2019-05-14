شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14 - 5 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-5-2019.

إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للمحابس، بنك البركة مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العبور للاستثمار العقارى، مطاحن ومخابز شمال القاهرة.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.471 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 82 مليون ورقة مالية بقيمة 398 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.96 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.45%، والعرب على 4.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.44%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2126 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17379 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 621 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1579 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 52 شركات، ولم تتغير مستويات 54 شركة

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.96%

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء بسعر إغلاق 1.874 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.04%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 76.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.29%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.64%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 12.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.54%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.89%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.635 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.50%

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 12.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.89%

- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 13.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.80%