الان تتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلع على التقرير الاقتصادي للمملكة للربع الرابع 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التقرير الاقتصادي للمملكة للربع الرابع لعام 2018م. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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