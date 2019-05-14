شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال متحدثاً ومديراً للجلسة الرئيسية بقمة "تحول إفريقيا 2019" فى راوندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت مؤسسة "أفريقيا الذكية"، الإعلامى أسامة كمال للمشاركة متحدثا رئيسيا ومديرا للجلسة الحوارية التى تضم زعماء الدول المشاركين فى قمة "تحول إفريقيا" الخامسة التى تنعقد فى العاصمة الراوندية كيجالى خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجارى.

وقمة "تحول أفريقيا" هى الحدث الأهم الذى ينظمه تحالف "Smart Africa- أفريقيا الذكية" على مستوى القارة، وهو منتدى سنوى يجمع قادة عالميين وإقليميين من الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية، ويبحث على وجه الخصوص طرق وآليات التعاون لإيجاد طرق جديدة تسرع دعم الثورة الرقمية فى إفريقيا.

وتنعقد القمة الخامسة بعد 4 دورات برعاية من هيئة الجايكا اليابانية والبنك الدولى تحت شعار "تعزيز الاقتصاد الرقمى لأفريقيا"، وبحضور لفيف من زعماء القارة الإفريقية على رأسهم بول كاغامة رئيس جمهورية رواندا.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 4000 مشارك بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين من الأمم المتحدة والبنك الدولى وقادة صناعة الاتصالات ومستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن الهيئات الأكاديمية.

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وتشهد القمة عقد جلسة بحضور رؤساء الدول يديرها الإعلامى أسامة كمال وهو ايضا رئيس الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات، فضلا عن عدد من الجلسات العامة التفاعلية وكذلك العديد من الجلسات التخصصية التى تم اختيار أسامة كمال أيضا لإدارة إحداها.

كما يظهر أسامة كمال متحدثا رئيسيا فى القمة، إلى جانب عدد من المتحدثين بينهم أمانى أبو زيد مسؤول ملف البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقى ولاسينا كونيه المدير العام لتحالف أفريقيا الذكية ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار فى رواندا وأمين مجلس الوزراء ووزير الإعلام والاتصالات فى كينيا ووزيرة الإعلام فى غانا وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي والملياردير الزيمبابوى ستريف ماسيوا ومختار ديوب نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية وأوجين أوجين كاسبرسكى الرئيس التنفيذى لشركة كاسبرسكى لاب و تاكاو تودا نائب رئيس هيئة جاياكا اليابانية.