شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك ترفع توقعاتها للطلب على نفطها فى 2019 مع استمرارها فى خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء إن الطلب العالمى على نفطها سيرتفع عما كان متوقعا هذا العام، مع تباطؤ نمو المعروض من المنافسين، ومن بينهم منتجو النفط الصخرى فى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المعروض سيشح فى السوق إذا امتنعت عن زيادة الإنتاج.

لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول قالت فى تقريرها الشهرى إن إنتاجها انخفض قليلا فى أبريل، حيث زادت العقوبات الأمريكية على إيران من تأثير اتفاق كبح الإمدادات الذى تقوده أوبك.

وخفضت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير ولمدة ستة أشهر، ويجتمع المنتجون فى 25-26 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض الإنتاج.