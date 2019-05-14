شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: اشترينا 600 ألف طن قمحا من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن الحكومة اشترت 600 ألف طن من القمح حتى الأن من المزارعين المحليين من محصول العام الحالي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عبد المهدي قوله للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن الحكومة دفعت نحو 200 مليون دينار عراقي (160 ألف دولار) إلى المزارعين من المبالع المستحقة لهم عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقى: اشترينا 600 ألف طن قمحا من المزارعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.