شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: اشترينا 600 ألف طن قمحا من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن الحكومة اشترت 600 ألف طن من القمح حتى الأن من المزارعين المحليين من محصول العام الحالي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عبد المهدي قوله للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن الحكومة دفعت نحو 200 مليون دينار عراقي (160 ألف دولار) إلى المزارعين من المبالع المستحقة لهم عليها.