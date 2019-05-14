شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بأسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" فى ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 7.63 نقطة ليصل إلى مستوى 8374.27 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية\-نمو بنسبة 0.62% خاسرا عدد 21.10 نقطة ليصل إلى مستوى 3403.21 نقطة. Advertisements وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 208.3 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 37 شركة، فيما تراجعت 145 شركة. وارتفعت 3 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.57%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات المهنية بنسبة 4.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.65%.

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