شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت فى ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% خاسرا عدد 47.01 نقطة ليصل إلى مستوى 5585.48 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.32% خاسراً عدد 80.26 نقطة ليصل إلى مستوى 5998.60 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.46% رابحاً عدد 21.95 نقطة ليصل إلى مستوى 4792.41 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 117.5 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار كويتى عبر 5164 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.02%، فيما ارتفع قطاعا السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا فقط بواقع 4.08 بالمائة للأول، و10 بالمائة للثانى.

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.80%، تليه التعمير بنسبة 11.76%، ثم الأنظمة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "المدن" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم العقارية بنسبة 9.71%، ثم تحصيلات بنسبة 9.63%.