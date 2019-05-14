شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسرا عدد 7.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1408.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.1 ألف سهم، بقيمة قدرها 262 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك بنسبة 31.53% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 10%، ثم سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.23%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.