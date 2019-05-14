شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 3.46% بختام التعاملات مدفوعا بأسهم العقارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.46% رابحا عدد 87.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2612.98 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 351.7 مليون سهم محققة ما قيمته 398.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5757 صفقة ل36 سهما، وارتفع 24 سهما، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم .
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 5.83%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 4.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.01%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.97%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 4.24%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.81%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 13.75%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 7.61%، ثم مصرف السلام السودان بنسبة 3.36%.
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