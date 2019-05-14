شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الكندى: دراسة عودة الزيارات لدعم التبادل التجارى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتعاون الدولى، أن المجلس يدرس بشكل جاد عودة البعثات التجارية المصرية إلى كندا والتى بدأت منذ عام 2002 .

وأضاف رسلان لـ"الخليج 365"، أن كندا قبل البعثات التى قام بها المجلس لم تكن تعرف عن مصر، إلا الأهرامات وقناة السويس ،ولم تكن تفكر فى تبادل تجارى ولا سيما أنها تعتمد فى ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية حيث يصل التبادل التجارى اليوم بينهما لأرقام فلكية في حين كان التبادل التجارى السنوى مع مصر لا يزيد عن 200 مليون دولار.

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وقال معتز رسلان، أن بعثات المجلس نجحت فى جذب المزيد من الاستثمارات الكندية فى قطاعات التعدين والبتروكيماويات.