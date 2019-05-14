شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى المنتدى الرابع لتسخير الابتكار للتنمية المستدامة فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى المنتدى السنوى الرابع لأصحاب المصلحة المتعددين المعنى بتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية المستدامة، والذى ينعقد فى الفترة من 14 إلى 15 مايو بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد المنتدى جزءًا من آلية تيسير التكنولوجيا التى تم التكليف بها بموجب خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا.

وسيشارك الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب فى الجلسة الوزارية، وعنوانها "تعزيز القدرات والسياسة لتطوير خارطة طريق العلم والتكنولوجيا والابتكار".

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وخلال الجلسة يعرض عثمان المبادرات القومية المتعلقة بتصميم ومراجعة مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لخرائط طريق أهداف التنمية المستدامة وإجراءات السياسة ذات الصلة، وسوف تناقش الجلسة الدعم المحتمل لتعزيز الشراكات الدولية فى مجال بناء القدرات بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار لخرائط طريق أهداف التنمية المستدامة.

وينظم المنتدى تحت شعار "العلم والتكنولوجيا والابتكار لضمان الشمولية والمساواة، مع التركيز بصفة خاصة على أهداف التنمية المستدامة 4 و8 و10 و13 و16"، وسيناقش المنتدى التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مجالات موضوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجمع أصحاب المصلحة المعنيين للمساهمة بفعالية فى إطار مجالات خبرتهم. كما يوفر المنتدى بيئة لتسهيل التفاعل والتوفيق وإنشاء تواصل بين أصحاب المصلحة المعنيين وخلق شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين.

ويهدف إلى تحديد الاحتياجات والفجوة التكنولوجية ودراستها فى مجالات التعاون العلمى والابتكار وبناء القدرات، هذا بالإضافة إلى تسهيل تطوير ونقل ونشر التقنيات ذات الصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.