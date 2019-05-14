وول ستريت تفتح مرتفعة بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، وسط تعليقات متفائلة من واشنطن وبكين هدأت مخاوف السوق من تصعيد أكبر في الحرب التجارية. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 59.04 نقطة أو 0.23 % إلى 25384.03 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.25 نقطة أو 0.29 % إلى 2820.12 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 42.64 نقطة أو 0.56 % إلى 7689.66 نقطة.

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