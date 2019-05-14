شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: وزعنا 613 ألف شريحة "سيم كارد" على طلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدررفيع المستوى بالشركة المصرية للاتصالات بشأن خطط الشركة للتحول الرقمى فى مصر إن الشركة قامت خلال الربع الثالث من عام 2018 بتوصيل نحو 2550 مدرسة بكابلات الآلياف الضوئية فى شهرين بتكلفة تصل إلى نحو 482 مليون جنيه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشركة قامت بتوزيع نحو 613 ألف شريحة موبايل we "سيم كارد" على طلاب الصف الأول الثانوى ضمن منظومة تطوير التعليم، خلال 4 أيام كما عمل نحو 8 آلاف موظف من الشركة بهذا المشروع لإنجازه.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم، الاثنين، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية، فى 31 مارس 2019، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2019، مبلغ 6.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 27% عن نفس الفترة من العام السابق، ساهمت الزيادة فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة، بنسبة 57% من هذا النمو، مدعومة بزيادة إيرادات خدمات البيانات.