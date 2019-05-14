شكرا لقرائتكم خبر عن "ماشيين بالعكس".. الزواج ينخفض والطلاق يرتفع.. اعرف عدد الحالات فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات أولية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع الزواج خلال العام الماضى مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 887 ألفا و 315 تعاقدا فى 2018، مقابل 912 ألفا و606 تعاقدا خلال 2017، بانخفاض 25.291 ألف حالة، وبنسبة تراجع 2.7%.

وتراجع معدل الزواج خلال العام الماضى إلى 9.1 حالة لكل ألف من السكان، بعدما كان فى عام 2017 نحو 9.6 حالة زواج لكل ألف من السكان.

وعلى مستوى حالات الطلاق، أظهرت البيانات الإحصائية، أن عدد إشهادات الطلاق فى عام 2018 بلغ 211 ألفا و 521 حالة، مقابل 198 ألفا و269 حالة خلال عام 2017، بارتفاع 13.252 ألف حالة وبنسبة زيادة بلغت حوالى 6.7%.

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وارتفع معدل الطلاق فى العام الماضى إلى 2.2 حالة لكل ألف من السكان، بعدما سجل 2.1 حالة لكل ألف من السكان عام 2017.

يذكر أن نشرة إحصاءات الزواج والطلاق، هى نشرة سنوية يصدرها جهاز الإحصاء فى شهر يونيو من كل عام عن إحصاءات الزواج والطلاق للعام السابق، والأرقام المذكورة عاليا حول تلك الإحصاءات، من واقع البيانات الأولية الصادرة عن الجهاز، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها.



