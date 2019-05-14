شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لخدمات الطيران" EAS تعلن تحقيق 167 مليون جنيه أرباحا صافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجمعية العامة للشركة المصرية لخدمات الطيران ‪EAS، إحدى شركات وزارة الطيران المدنى وعدد من المساهمين، التى عقدت مؤخرًا، أن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال ميزانية العام المالى 2018، بلغت نحو 167,3 مليون جنيه، أرباح صافية، بعد خصم الضرائب، وهى نتائج لم تتحقق خلال السنوات الماضية، كما وافقت الجمعية العامة للشركة بالإجماع على تعيين اللواء محمد كامل رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة للسنوات الثلاث المقبلة.

ومن جانبه قال اللواء محمد كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة،فى تصريحات صحفية، أن هذه الأرباح المحققة كان لها أثر إيجابى على المساهمين والعاملين بالشركة، حيث تم صرف أرباح للعاملين بواقع (عشرة أشهر) بهدف تحقيق أكبر استفادة لصغار العاملين، وتقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى العمل.

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وأوضح كامل، أن اجتماع الجمعية العامة للشركة، وافق بالإجماع على رفع رواتب العاملين بنسب متفاوتة، ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى الدخل ورفع مستوى المعيشة، وأنه عقب الاجتماع أقيم الحفل السنوى للعاملين بالشركة وخلاله تم تكريم عدد من الموظفين والعاملين بالشركة ومنحهم شهادات تقدير وخاصة المحالين منهم للمعاش كما تم تكريم الأمهات المثاليات والموظفين المتميزين.

وأضاف كامل، أن الشركة خلال الفترة المقبلة تسير مع التوجه السائد للدولة، وهو الاهتمام بالأسواق الإفريقية وأن الشركة تدرس حاليا افتتاح عددا من المحطات فى بعض عواصم القارة الافريقية، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ خطة إحلال وتجديد تنتهى عام 2020 بتكلفة 15 مليون دولار لتغيير بعض المعدات التى تقادمت وإحلالها بمعدات جديدة.

وأشار اللواء محمد كامل، إلى أن الشركة أنشأت مركز تدريب دولى معتمد من «الأياتا» وأصبحت الشركة بذلك أول شركة خدمات أرضية فى منطقة الشرق الأوسط لديها هذا المركز وتقوم بعقد دورات فى مجال الخدمات الأرضية، للعاملين بالشركة وللشركات التى طلبت منا، ولبعض الوكلاء، وهذه الخدمات حققت أرباحا للشركة‪.