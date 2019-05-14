شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية وإنهاء التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر مسئول فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم إنهاء التعاقد مع وليد حبيقة مستشار رئيس الهيئة "سابقا"ـ اعتبارا من 1 مايو 2019، مشيرا إلى أنه بدءا من أول مايو لم يعد "حبيقة" أحد العاملين فى الهيئة أو ممثلا لها.
وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الهيئة غير مسئولة عما يصدر منه ولن يعتد بأى مقابلات له مع المترددين على هيئة التنمية الصناعية من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية وإنهاء التعاقد معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.