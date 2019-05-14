شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية وإنهاء التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر مسئول فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم إنهاء التعاقد مع وليد حبيقة مستشار رئيس الهيئة "سابقا"ـ اعتبارا من 1 مايو 2019، مشيرا إلى أنه بدءا من أول مايو لم يعد "حبيقة" أحد العاملين فى الهيئة أو ممثلا لها.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الهيئة غير مسئولة عما يصدر منه ولن يعتد بأى مقابلات له مع المترددين على هيئة التنمية الصناعية من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية.