شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد تصريحات "دونالد ترامب" المتفائلة عن المفاوضات التجارية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى بريطانيا .

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 07:45 جرينتش،ليتداول عند 1.2930$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2955$،وسجل الأعلى عند 1.2969$ ، والأدنى عند 1.2923$ الأدنى منذ 29 نيسان/أبريل الماضي.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.

فقد الجنيه الإسترليني نسبة 1.4% مقابل الدولار الأمريكي على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ،بعد فشل المحادثات بين رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" وزعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" فى التوصل لاتفاق يتم من خلاله صياغة انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 96.76 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" إنه يتوقع نجاح المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ومن المقرر إن يلتقي ترامب مع الرئيس الصيني " شي جين بينغ" على هامش اجتماع مجموعة العشرين الذي يعقد فى اليابان الشهر المقبل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ، والتي توفر أدلة قوية حول مسار أداء الاقتصاد الملكي ،والذي نما بأفضل من توقعات الخبراء خلال الربع الأول من هذا العام.

بحلول الساعة 08:30 جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر نيسان/أبريل المتوقع ارتفاع بنحو 24.2 ألف من ارتفاع بنحو 28.3 ألف فى آذار/مارس.

ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر آذار/مارس المتوقع نفس القراءة السابقة عند معدل 3.9 % ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية خلال آذار/مارس المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.4% من ارتفاع بنسبة 3.5% بالقراءة السابقة.