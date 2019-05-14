الان تتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 8374.27 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 7.63 نقطة ليقفل عند مستوى 8374.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الكابلات, وباتك، وعناية، والسعودي الفرنسي، والمتقدمة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، والعالمية, والباحة, والإنماء طوكيو مارين، ومتلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.44% و 9.92% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والإنماء, والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 21.10 نقاط ليقفل عند مستوى 3403.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 96 صفقة.