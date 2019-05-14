11 إجراء ومستند لتوصيل الغاز للمصانع أهمها تحديد الاستهلاكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من الإجراءات والمستندات لابد من توافرها لكى يتم توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والتى كانت كالتالى ..
1- يتم إجراء معاينة للعميل لتحديد الاستهلاكات الحالية والمستقبلية للمصنع .
2- تحديد مصدر التغذية وتحديد موقع المنظم والعداد.
3- تم إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة الشبكة الخارجية وملحقاتها والداخلية شاملة عداد القياس، وإخطار العميل بها شاملة تأمين الاستهلاك، قيمة العداد، مصاريف عقد الصيانة للموافقة عليها، بخلاف تحمله تكلفة استخراج التصاريح وإعادة الشئ لأصله.
4- توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة تخفيض الضغط ووحدة القياس والفلترة.
5- يتم إخطار الشركة القابضة للغازات الطبيعية بمتوسطات استهلاك العميل السنوية وكذلك تكلفة الشبكة الخارجية وموافقة العميل على سداد التكلفة.
6- قبل انتهاء أعمال التنفيذ وإجراء الاختبارات على الشبكة وتدفيع الغاز يتم التعاقد مع العميل بعد توافر مجموعة من المستندات التالية والحصول على صورة منها والتى كانت كالتالى.
1- السجل التجارى للعميل.
2- البطاقة الضريبية للعميل.
3- رخصة مزاولة المهنة.
4- إثبات الملكية.
5- إثبات شخصية المتعاقد أو المفوض بالتوقيع.
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