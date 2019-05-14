كتب محمود حسين
أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن موضوع الصناديق الخاصة يحتاج تدخل من مجلس الوزراء، وقال إن هناك خطة زمنية للانتهاء من كل القضايا والملفات العالقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.
وتابع "الشيخ" جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "هناك أولوية أولى حاليا لملف التسويات ونحن مرتبطين بتاريخ 1/11/2019، لننهى ملفات التسويات قبل أول شهر نوفمبر القادم، وبالنسبة لموضوع التثبيت للعاملين المؤقتين وغيرهم، فهناك تعاقد على...
كانت هذه تفاصيل خبر التنظيم والإدارة: إنهاء ملف تسويات الموظفين المؤقتين نوفمبر المقبل وإنشاء ملفا إلكترونيا لكل موظف بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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