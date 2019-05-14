الضبطية القضائية تبدأ التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المؤجرة.. تعرف على العقوبات

كتب: أحمد أبوعقيل

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتي يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالاسكان الاجتماعى، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لاتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال مرور رئيس جهاز مدينة بدر، على الحي الخامس بالمدينة، والاستجابة الفورية لبعض شكاوى سكان الحي، من قيام بعض ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي، بتأجير الوحدات للعمالة ، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال التنسيقات للحدائق الخارجية والداخلية بالمدينة، وكذا استكمال أعمال الإنارة للأعمدة، وإصدار التوجيهات لكل من إدارة الكهرباء، والزراعه وتنسيق المواقع والأحياء، والنظافة، بسرعة تنفيذ تلك التكليفات.

كما عقد المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، لقاءً مع بعض سكان الحي الخامس بالمدينة، وتم عرض بعض المشاكل التي تواجههم، ومنها عدم وجود التأمين بشكل كامل بالمنطقة، ووعد رئيس الجهاز بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية فى هذا الملف، وكذا القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، وسرعة اصدار التعليمات اللازمة لذلك.