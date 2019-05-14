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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يتوقف عند آخر محطاته الإيجابية – تحليل صباحي – 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الخليج (GBK) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، معرضاً نفسه لضغطه السلبي ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.28% بما يعادل -7.00 نقطة ، ليصل إلى الاستناد لخط اتجاه صاعد على المدى ا لقصير .
ولذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم المحوري 300.00 ، ففي حالة ثبات هذا المستوى سيدفع بالسهم للارتفاع مستهدفاً مستوى المقاومة 318.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 292.00 ومستوى المقاومة 310.00 .
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