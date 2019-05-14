الاقتصاد

بنك الخليج يتوقف عند آخر محطاته الإيجابية – تحليل صباحي – 14-05-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يتوقف عند آخر محطاته الإيجابية – تحليل صباحي – 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الخليج (GBK) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، معرضاً نفسه لضغطه السلبي ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.28% بما يعادل -7.00 نقطة ، ليصل إلى الاستناد لخط اتجاه صاعد على المدى ا لقصير .

 

Advertisements

ولذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم المحوري 300.00 ، ففي حالة ثبات هذا المستوى سيدفع بالسهم للارتفاع مستهدفاً مستوى المقاومة 318.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 292.00 ومستوى المقاومة 310.00 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك الخليج يتوقف عند آخر محطاته الإيجابية – تحليل صباحي – 14-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا