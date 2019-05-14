شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة عقارات الكويت (KRE) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 78.00 ، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه تلك ، ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 2.25% بما يعادل 1.60 نقطة ، وذلك في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 80.00 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 70.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 80.00 .