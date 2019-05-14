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شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 14-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.90% بما يعادل -0.80 نقطة ، ليستند لمستوى الدعم 41.25 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 26.50 إلى 56.00) ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 41.25 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 37.77 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.77 ومستوى المقاومة 43.80 .
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